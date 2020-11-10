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UBP Parti Meclisi toplantısı iptal edildi: "Süreye ihtiyacımız var"

UBP Parti Meclisi toplantısı iptal edilirken MYK toplantısı yapılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, 'süreye ihtiyaçları olduklarını' söyledi.

10 Kasım 2020 Salı 14:26
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UBP Parti Meclisi toplantısı iptal edildi: "Süreye ihtiyacımız var"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplantısı iptal edildi. Sadece Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapılacağı öğrenildi.

Parti Meclisi toplantısının ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e hükümet kurma görevini vermesinin ardından dün siyasi partilerle görüşme gerçekleştirmişti.

Siyasi partilerle yapılan görüşmenin ardından UBP PM ve MYK toplantısı bugün yapılacaktı. Son edinilen bilgilere göre PM toplantısı iptal edildi, MYK toplantısı yapılacak.

"SÜREYE İHTİYACIMIZ VAR"

Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Genel Başkan Vekili Ersan Saner, "Süreye ihtiyacımız var, bu nedenle Parti Meclisi'ni erteleme kararı aldık. Merkez Yönetim Kurulu toplantısi yapılacak. En kısa zamanda da Parti Meclisi toplantısı yapılacak" dedi.

Saner, Parti Meclisi'nin Cumartesi gününden önce gerçekleşeceğini de ekledi.

KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 10.11.2020 16:22
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