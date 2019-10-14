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UBP PM 9 maddelik karar metinini oybirliği ile onayladı

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:58
UBP PM 9 maddelik karar metinini oybirliği ile onayladı

UBP Parti Meclisi bu akşam gerçekleştirdiği toplantıda 9 maddelik bir karar metinini oybirliği ile onayladı.

Kararda Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verilirken Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu konuda yaptığı açıklama kabul edilemez bulunarak kınandı.

Akıncı’nın açıklamasının Kıbrıs Türk halkının gerçek düşüncelerini yansıtmadığı belirtilen kararda, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bundan sonra yapılacak olan Kıbrıs konusundaki görüşmelerde güven yitirdiği için katılmama çağrısı da yapıldı.

UBP Parti Meclisi’nin aldığı kararlar:

“1- Terör örgütlerinin etnik temizlik politikası ve insanlığa karşı işledikleri suçların ilk ve en büyük mağduru Suriyeli Araplar, Kürtler, Türkmenler, Süryaniler olmuştur. Yüz binlerce insan terör örgütleri tarafından köylerinden kentlerinden evlerinden ve topraklarından silah zoruyla sürülmüştür. Bunların büyük çoğunluğu yıllardır Türkiye’de mülteci kamplarında yaşamaktadır.

2- Türkiye ise aynı terör örgütleri tarafından sürekli tehdit edilmekte, saldırıya uğramakta, toprak bütünlüğü tehdit edilmekte ve bu nedenle bir beka sorunu yaşamaktadır.

3- Tasada ve Kıvançta bir olduğumuz, her zor anımızda yanımızda olan, halkımızı mutlak bir soykırımdan kurtaran Türkiye Cumhuriyeti, Suriye sınırında oluşturulmak istenen terör devletine ve terör koridoruna izin vermemek, sınır güvenliğini sağlamak ve mültecilerin yerleşeceği güvenli bir bölge oluşturmak için Barış Pınarı adı verilen bir operasyon başlatmıştır.

4-Bu harekat Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilgili sınır ötesi askeri harekata izin veren kararı uyarınca ve  BM Şartı’nın 51. maddesi çerçevesinde Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı kapsamındadır

Bu harekat kan akıtmayı amaçlayan bir savaş ve işgal değil uluslararası hukuka uygun, BM tarafından kabul gören, meşru bir terör operasyonudur.

5-Kıbrıs Türk Halkının özü ve sözü olan Ulusal Birlik Partisi, Parti Meclisi, Anavatanımız ve garantörümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin başlattığı  Barış Pınarı operasyonuna tam destek verdiğini ve dayanışma içinde olduğunu belirterek operasyonun kısa sürede başarılı olarak belirlenen hedeflerine ulaşmasını temenni etmektedir.

6-Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, Sayın Akıncı’nın Kıbrıs Türkü’nü yok olmaktan kurtaran Kıbrıs Barış Harekatı’nın amacını çarpıtmasını, yanlış ifadelerle Türkiye’yi nerdeyse Kıbrıs’ta suç işlemekle suçlamaya kalkışmasını ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı giriştiği Barış Pınarı operasyonunu ile ilgili olarak attığı hukuka uygun adımları sorgulayıp bu konu ile ilgili amacını aşan önerilerde bulunmasını kabul edilemez bulmaktadır.

7- Parti Meclisimiz, 20 Temmuz Barış Harekatı ile mücahitlerimizle birlikte Kıbrıs’a barışı getiren, Türk Silahlı Kuvvetlerine, kahraman Mehmetçiğe  bir kez daha en kalbi duygularla sevgi ve desteğini belirtmeyi de Kıbrıs Türk Halkı adına bir görev sayar.

8- Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Barış Pınarı” Harekatı ile ilgili sözlerinin asla Kıbrıs Türkü’nün duygu ve düşüncelerini yansıtmadığını, Kıbrıs Türkü ile Anavatan Türkiye’yi karşı karşıya getirme maksadı taşıdığını, Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşamsal çıkarlarına aykırı olduğunu dikkate alarak Sayın Akıncı’yı kınar.

9-Ulusal Birlik Partisi, Parti Meclisi, Sayın Akıncı’ya, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nün bu adadaki varlık ve menfaatlerini sorgulayan açıklamalarından sonra artık Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediği, görüşmeleri yürütmekle ilgili toplumsal güveni yitirdiği için seçimlere az bir süre kaldığını da dikkate alarak, olası Kıbrıs müzakerelerine katılmaması çağrısında bulunur.”

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yurttaş 2019-10-14 21:15:08

Birileri örümcek kafalılar mı dedi..?

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BOB MARLEY 2019-10-14 21:17:29

ne gadar hızlısın be tatar vAllahi düşürecen tayareyi re.calm down

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Magusalı 2019-10-14 21:31:14

Askerin girdiği her yerde Aponun posterleri bulunuyor. Yanı PKK terör gurupları. Cumhurbaşkanı bunları izlemiyor mu? Düşüncesi kendisine ait. Bizim görüşümüzü temsil etmiyor.

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Magusalı 2019-10-14 21:35:07

Bu Ülkede yaşayan insanların bir hassasiyeti mevcuttur. Bu açıklamadan sonra görüşmeci olarak o masada bulunması bence hiç uygun değildir. Çünkü güven yitirmiştir.

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Magusalı 2019-10-14 21:42:39

Barış ile hareket tek taraflı olmuyor. Son çare de tükenirse kendi ülkeni korumak için savaşmalısın. Bundan çekinirsen yok olursun. Ensene binerler. Enayi yerine konursun. Türkiye Cumhuriyeti tam da bunu önlüyor, ordumuzun ünü açık olsu. Başarılar ordumuza.

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