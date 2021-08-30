UBP PM'de o madde oy çokluğuyla geçti

ÖZEL HABER

YDÜ Büyük Kütüphane’de saat 11.00’de başlayan toplantının gündeminde 24 Ekim’de yapılacak kurultaya yönelik tüzük değişikliği yer alıyor.

UBP kurultayının oy verme işlemi Gazimagusa ve Lefkosa'da yapılmasını öneren tüzük değişikliği PM' de oy çokluğu ile geçti....

42 hayır 45 evet ile 3 oy farkla oylama iki ilçede yapılacak...

Zorlu Töre, "bu oylama geçersizdir mücadele devam edecek dedi". Taçoy, "sessizliğimi korudum oyumu da kullandım ve ret verdim" dedi.