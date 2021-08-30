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UBP PM'de sert tartışmalar...

UBP Parti Meclisi bugün toplandı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:35
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UBP PM'de sert tartışmalar...

YDÜ Büyük Kütüphane’de saat 11.00’de başlayan toplantının gündeminde 24 Ekim’de yapılacak kurultaya yönelik tüzük değişikliği yer alıyor.

Gündem Kıbrıs'ınn güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre UBP PM hayli gergin geçiyor.

Ersan Saner başkanlığında başlayan toplantıya ilk itirazı Genel Başkan adaylarından Zorlu Töre yaptı.

Töre, Saner'in mutabakat var demesi üzerine mutabakat olmadığını söyledi...

UBP PM üyesi Gürsel Uzun yaptığı konuşmada bazı maddelerin yasaya aykırı olduğunu ve istenilen tüzüğün geçmesi halinde mahkemelik olabileceği uyarısında bulundu.

Uzun, kurultaydan sonra tüzük değişikliği yapılması gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme: 30.08.2021 14:31
Anahtar Kelimeler:
UBP
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