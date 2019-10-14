UBP PM olağanüstü toplandı

UBP Parti Meclisi Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar başkanlığında olağanüstü toplandı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, toplantının başında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirmek için toplandıklarını söyledi.

Yapılan açıklamadan duydukları üzüntüyü dile getiren Ersin Tatar, KKTC’nin köklü partilerinden olan UBP’nin 44’üncü kuruluş yıldönümünü yarın akşam görkemli bir şekilde kutlayacağını ve gerekli mesajların yapılacak konuşmalarda verdileceğini ifade etti.

UBP’nin kuruluşundaki esas amacın KKTC çatısı altında yaşayan Kıbrıs Türk halkının kalkındırıp gelişimini sağlamak, Türkiye ile olan ilişkilerini daha da güçlendirmek olduğunu kaydeden Tatar, KKTC sonsuza kadar yaşatmak ve sonunda da dünya ile entegre olmasını sağlamanın amaçları arasında olduğunu söyledi.

Tatar, UBP Parti Meclisi toplantısı öncesinde toplanan MYK’nın da konuyu detaylı olarak değerlendirdiğini belirterek, “ Bizler KKTC’ye her zaman sahip çıktık ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılan böyle bir açıklamaya asla sessiz kalamayız” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı açıklamanın bugün ele alınarak değerlendirildiğini de anımsatan Başbakan Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı’nın yerinde olduğunu çünkü, terör örgütlerinin Türkiye’nin sınır boylarında güvenliğini tehdit etmesinden dolayı Türkiye’nin de bölge barışı ve kendi güvenliği için bu harekatı başlattığını anlattı.

UBP Genel Başkanı Tatar, “ KKTC her zaman Türkiye’nin yanındadır. UBP’nin de gerçek düşüncesi budur. Cumhhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamadan duyulan rahatsızlık, Kıbrıs Türk halkının asla yararına değildir asla faydasına değildir. ”dedi.

Tatar, “Bu devletin başında oturan kişi, bu Cumhuriyeti temsil eden kişi, Kıbrıs Türk Halkının tümünün hak ve çıkarlarını korumak zorunda olduğunu da bilmesi gerekir. Bunu da biz kendisine bugün yaptığımız değerlendirmeden sonra yazılı olarak duyuracağız. Bu devleti kolay kurmadık. Bu topaklarda bu devletin yaşatılması için belirli çalışamlar vardır gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek kültürel. Varoluş mücadelemizde bütün bu çalışmalara zarar verecek nitelikte ve bazı gerçekten bize göre farklı düşünceler, olmaması gereken düşüncelere hızmet eden bu gibi açıklamaları bizim asla kabul edemeyeceğimizi bir kez daha kendisine duyuracağız” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, toplantıda tüm bu konuların detaylı olarak ele alınıp tartışılacağını ve toplantının sonunda alınan kararın basına açıklanacağını ifade etti.