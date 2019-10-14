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UBP PM olağanüstü toplandı

14 Ekim 2019 Pazartesi 18:39
UBP PM olağanüstü toplandı

UBP Parti Meclisi Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar başkanlığında olağanüstü toplandı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, toplantının başında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirmek için toplandıklarını söyledi.

Yapılan açıklamadan duydukları üzüntüyü dile getiren Ersin Tatar, KKTC’nin köklü partilerinden olan UBP’nin 44’üncü kuruluş yıldönümünü yarın akşam görkemli bir şekilde kutlayacağını ve gerekli mesajların yapılacak konuşmalarda verdileceğini ifade etti.

UBP’nin kuruluşundaki esas amacın KKTC çatısı altında yaşayan Kıbrıs Türk halkının kalkındırıp gelişimini sağlamak, Türkiye ile olan ilişkilerini daha da güçlendirmek olduğunu kaydeden Tatar, KKTC sonsuza kadar yaşatmak ve sonunda da dünya ile  entegre olmasını sağlamanın  amaçları arasında olduğunu söyledi.

Tatar, UBP Parti Meclisi toplantısı öncesinde toplanan MYK’nın da konuyu detaylı olarak değerlendirdiğini belirterek, “ Bizler KKTC’ye her zaman sahip çıktık ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılan böyle bir açıklamaya asla sessiz kalamayız” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı açıklamanın bugün ele alınarak değerlendirildiğini de anımsatan Başbakan Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı’nın yerinde olduğunu çünkü, terör örgütlerinin Türkiye’nin sınır boylarında güvenliğini tehdit etmesinden dolayı Türkiye’nin de bölge barışı ve kendi güvenliği için bu harekatı başlattığını anlattı.

UBP Genel Başkanı Tatar, “ KKTC her zaman Türkiye’nin yanındadır. UBP’nin de  gerçek düşüncesi budur. Cumhhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamadan duyulan rahatsızlık, Kıbrıs Türk halkının asla yararına değildir asla faydasına değildir. ”dedi.

Tatar, “Bu devletin başında oturan kişi, bu Cumhuriyeti temsil eden kişi, Kıbrıs Türk Halkının tümünün hak ve çıkarlarını korumak zorunda olduğunu da bilmesi gerekir. Bunu da biz kendisine bugün yaptığımız değerlendirmeden sonra yazılı olarak duyuracağız. Bu devleti kolay kurmadık. Bu topaklarda bu devletin yaşatılması için belirli çalışamlar vardır gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek kültürel. Varoluş mücadelemizde bütün bu çalışmalara zarar verecek nitelikte ve bazı gerçekten bize göre farklı düşünceler, olmaması gereken düşüncelere hızmet eden bu gibi açıklamaları bizim asla kabul edemeyeceğimizi bir kez daha kendisine duyuracağız” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, toplantıda tüm bu konuların detaylı olarak  ele alınıp tartışılacağını ve toplantının sonunda alınan kararın basına açıklanacağını ifade etti.

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Güllü Ziba 2019-10-14 18:53:32

Sayın Tatar böyle yalanlar üzerinden pöpülüzüm yapmaktan vazgeçin
Türkiye bizim dost bir komşu ülkemiz dir Sahibimiz değil

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Ertaç 2019-10-14 18:46:38

Artık halkı birbirine düşürecek açıklama yapılmasın.Bu herkese zarar veriyor.

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Öz 2019-10-14 19:56:23

UBP'liler onu Özersay ile birlikte kendi parti başkanı ve son UBP başbakanına tuzak kurup partiyi ve başbakanlığı çalan birisi olarak hep hatırlayacak.

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:) 2019-10-14 20:34:05

seni irsenden beter edecekler dur bekleda

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UBP'li / Gazimağusa 2019-10-14 21:30:26

Aklı olan,öngörüsü ve değerlendirebilen bir ubp'li bu gayrıciddi sokak poletikacısına itibar etmemeli..Adam gerçekten bir hazımsız bir provokatör!Yangına körükle gidiyor..Hükümete geldiği günden itibaren Akıncı'yla uğraşmaktan başka hiçbirşey yapmamıştır..Bugün oldu ahlaksız herif gitti ve ülkücülerle boy boy resimler çektirdi..Ortalığı hala daha karıştırmaya çalışıyor hain herif..Kim için ne için? Bu adamdan dolayı uzun yıllar hizmet verdiğim ulusal birlik partisinden istifa etmeme az kaldı zaten..

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yurttaş 2019-10-14 21:17:27

Kıbrıs Türkünün atanmış yüz karası..

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vatandaş 2019-10-14 21:39:16

Kıbrıs Türkü'nün hak,hukuk ve geleceğini vs korumakla mükellef olan şakşakcı Ersin Tatar(hain) ve şurekası bunun tam aksine biat eden politikalarla Kıbrıs Türkü'nün iradesine saygı göstermek yerine yok sayarak yabancıları kktc'ye musallat etmiştir.Halbuki tam aksine kimin nerede durması gerektiğini ve haddini bildirmesi gereken bu ülkenin bir başbakanı olarak Ersin Tatar değilmidir..Ama eyvahlar olsun,ölü gözünden yaş beklenirmi hiç!Lanet olsun böyle adama...

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Hakan Can 2019-10-14 20:00:06

Birisi aşağıdaki gibi Türkiye komşumuzdur diyen aklı kıtlara Kıbrısı Türkiyeden başka dünyada tanıyan ülke olmadığını yani sizin cumhurbaşkanı dediğiniz o adamı Türkiyeden başka kimsenin Cumhurbaşkanı olarak görmediğini ha keza Kıbrıs Türkü diye bi ayrımın olmadığını orda yaşıyorsan ya Türksündür ya rum ben kıbrıs türküyüm diye bi kavram olmadığını anlatsın gerçi zor anlar ama anlayan çıkar nankörler

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Dost 2019-10-14 21:43:15 @Hakan Can

Evet be efendi,Türkiye bizim dost bir komşu ülkemiz dir Sahibimiz değil..Anlamadınsa bir daha anlatalım sana..Burası başka bir ülke senin geldiğin yer değil!

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