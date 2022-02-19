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UBP PM sona erdi! Sucuoğlu'ndan önemli açıklamalar

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu, UBP PM toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

19 Şubat 2022 Cumartesi 15:27
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UBP PM sona erdi! Sucuoğlu'ndan önemli açıklamalar
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UBP PM’nin gündeminde UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti görüşmeleri yer aldı.

Toplantının çok güzel bir havada geçtiğini belirten Sucuoğlu, uzun süreli bir hükümet istediklerini dile getirdi.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP ) ile de görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Sucuoğlu, 'Kıbrıs Konusu' başlığı altında uzlaşamadıklarını açıkladı.

Sucuoğlu konuşmasında " Bazı kabine listeleri dolaşıyor ama itibar etmeyin. Benim bile kafamda henüz net değil kabine, Pazar geç saatlere kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı...

Sucuoğlu, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Bakanlar Kurulu listesini sunacaklarını da sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 19.02.2022 16:42
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