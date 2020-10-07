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UBP PM toplandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplandı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 17:41
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UBP PM toplandı

Lefkoşa'da Elysium salonunda saat 17.00 civarında başlayan toplantıda son siyasi gelişmeler değerlendiriliyor. 

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, son gelişmelerle ilgili bilgi verdi ve "Kritik bir dönemeçteyiz. Hükümet krizi olabilir. Süreci değerlendireceğiz" dedi. Tatar, seçim günü için de koordinasyon çalışması yapacaklarını söyledi.

“SEÇİMLERE MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİL”

 UBP Parti Meclisi’nin toplanmasıyla birlikte kısa bir basın açıklaması gerçekleştiren UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale olmadığına vurgu yaptı. Halkın Partisi’nin dün akşamki “koalisyondan çekilme” kararı sonrası, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplandı. UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, PM toplantısına başlanmadan önce kısa bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak olarak gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Kapalı Maraş’ın açılımı ve ‘Asrın Projesi’ olarak nitelendirilen su projesi hakkında konuşarak “Bunlar bazı kesimi rahatsız etti ve seçime müdahale var dendi, müdahale söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde yaşanan zorlukları ve karantina sistemi ile Covid-19 da vaka sayısının artmasının önlendiğini de belirten Başbakan Tatar, “Sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve mücadelesi zor bir süreci çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Toplantının sonunda açıklama yapılması bekleniyor.

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