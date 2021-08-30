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UBP PM toplanıyor; Tüzük tartışılacak

Gözler bugün toplanacak UBP Parti Meclisi'nde.. Yeni tüzük için mutabakat yok.. Sert tartışmalar bekleniyor...

30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:48
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UBP PM toplanıyor; Tüzük tartışılacak

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi bugün saat 11.00'de toplanacak. Gündemde tüzük değişikliği var.

Parti Başkanı, Başbakan Ersan Saner kurultayın 6 ilçede yapılmasını istemiş buna diğer adaylar karşı çıkmıştı.

Daha sonraki tartışmalarda 23 Ekim'de yapılacak kurultayın Gazimağusa ve Lefkoşa olmak üzere iki merkezde yapılması kararlaştırılmış, Saner bu konuda adaylar arasında mutabakat olduğunu açıklamıştı.

Ancak Adaylardan Zorlu Töre kendisinin böyle bir mutabakata varmadığını kurultayın tek bir merkezde yapılması gerektiğini kaydetmişti.

Bugünkü PM toplantısının sert tartışmalara sahne olması bekleniyor.

Kaynak : Ses Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBP PM
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