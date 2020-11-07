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UBP PM ve Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanıyor... Gündem: 'Hükümet'

UBP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, hükümet konusunu görüşmek üzere yarın toplanacak.

07 Kasım 2020 Cumartesi 10:02
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UBP PM ve Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanıyor... Gündem: 'Hükümet'

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi bugün kurulacak hükümet konusuyla ilgili görüşmek üzere toplanacak.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 14.00'te, Parti Meclisi toplantısı ise saat 15.00'te başlayacak.

Her iki yetkili organın toplantısı UBP'nin Atatürk Meydanı'ndaki binasında gerçekleştirilecek.

ERSİN TATAR, UBP GENEL BAŞKAN VEKİLİ Ersan Saner İLE YENİDEN GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner’i, bugün saat 10.30’da yeniden kabul edecek.

Bugün gerçekleşecek görüşmenin ikinci görüşme olması ve Cumhuriyet Meclisinde en fazla Milletvekilinin UBP'de olması hasebiyle Ersin Tatar'ın hükümet kurma görevini Ersan Saner'e vermesi bekleniyor...

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