UBP Sakarya Örgüt Binası açıldı

UBP’den yapılan açıklamaya göre açılışta, Gazimağusa ve bölge örgütlerinden başkan ve temsilciler ile milletvekili adayları ve partililer de hazır bulundu

Sucuoğlu açılışta yaptığı konuşmada, Lefkoşa’da dün iki yeni açılıştan sonra bugün de Gazimağusa’da yeni bir örgüt binasının hayata geçtiğini söyledi.

Sucuoğlu, “Partilimizin, vatandaşımızın desteği her zaman yanımızda... Diğer partilerden en büyük farkımız da budur... İşte bu yüzden açık yüreklilikle tek başına iktidarı sadece biz başarabiliriz” dedi.

Seçime 17 gün kala şu an itibarıyla UBP’nin tek başına iktidar hedefine çok yaklaştığını kaydeden Sucuoğlu, “Hala kararsız seçmenimiz de varsa sandığa gitmelerini, ülkenin istikrarına, UBP’ye mühür vurarak katkıda bulunmalarını istiyoruz...” dedi.