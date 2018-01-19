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UBP'siz hükümete doğru

Serdar Denktaş ile bir saati aşkın süre görüşen Hüseyin Özgürgün yeni bir ortaklık konusunda uzlaşıya varamadı...

19 Ocak 2018 Cuma 11:17
UBP'siz hükümete doğru
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Diyalog gazetesinden Raif Doğru'nun haberine göre; Kuzey Kıbrıs’ta 7 Ocak’ta yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde 21 milletvekili çıkaran Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, yeni hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde dün Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ile bir ön görüşme yaptı.  

Özgürgün ile Denktaş arasında yeni hükümetin ele alındığı ve bir saati aşkın süren görüşmede herhangi bir uzlaşıya varılamadığı öğrenildi.  

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre, erken genel seçimlerle ilgili ‘Hodri Meydan’ çağrısının kendisinden habersiz yapılması konusunda Özgürgün’e üzüntülerini ileten Denktaş, yeni dönemde UBP ile bir koalisyon kurmayacaklarını aktardı. 

Maliye ve Turizm Bakanlığı DP’de… 

Öte yandan DP Genel Başkanı Denktaş’ın, hükümet ortağı olan Özgürgün ile görüşmeye gitmeden önce yeni dönem için CTP, HP, TDP ve DP’nin kuracağı dörtlü koalisyona yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Yeni kurulacak dörtlü koalisyon hükümetinde Denktaş’ın istediği Maliye Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı’nın DP’ye verileceği ileri sürüldü. 

UBP’de gergin toplantı 

UBP Genel Başkanı Özgürgün, Serdar Denktaş ile görüşmesinin ardından dün akşam toplanan parti meclisine gelişmeler hakkında bilgi verdi. 

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin gündeminde, Pazartesi günü gerçekleştirilecek yemin törenin ardından olası koalisyon ihtimallerini değerlendirme ve görüşmeler yapma konusunda Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’e yetki verilmesi bulunuyordu. Parti Meclisinin, Özgürgün’e istediği yetkiyi verdiği bildirildi.   

Denktaş ile yaptığı görüşmenin de olumsuz sonuçlanmasının ardından Hüseyin Özgürgün’ün UBP’nin muhalefette kalacağı yönünde görüş belirttiği ileri sürüldü. 

Gergin geçtiği öğrenilen parti meclisi toplantısı sırasında UBP’nin hükümette yer almayacağı yönündeki görüş bazı milletvekilleri arasında üzüntü yarattı. 

Nisanda olağanüstü kurultay olabilir  

UBP’nin hükümet dışı kalması karşısında şaşkınlıklarını ifade eden ve parti içi özeleştiri de bulunan bazı milletvekillerinin kendi aralarında nisan ayında olağanüstü bir kurultay talebinde bulunma görüşünü tartıştığı öne sürüldü. 

Özgürgün: Yapılan sivil darbe 

Hüseyin Özgürgün’ün ise diğer partilerin UBP ile koalisyon kurmama kararını ‘Sivil darbe’ olarak nitelediği öğrenildi. 

"Seçimin mutlak galibi UBP'ye hükümet kurma görevi tevdi edilmelidir" diyen Özgürgün’ün eğer hükümeti kuramazlarsa, bu görevi iade edebileceklerini ancak, halkın onay verdiği bir partiyi hükümet dışına itme gayretlerinin saygısızlık olarak nitelendiği belirtildi. 

Özgürgün’e tam yetki verildi 

UBP Parti Meclisi dün akşam toplanarak, Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ü hükümet kurma çalışmaları için yetkilendirdi.  Parti Meclisi kararı oybirliğiyle alındı. 

Hüseyin Özgürgün,  Parti Meclisi toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Parti Meclisinde alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. 

Halkın iradesine ve seçim sonuçlarına saygılı bir parti olduklarını vurgulayan Özgürgün, bunun da demokrasinin bir gereği olduğuna işaret etti. Başbakan Özgürgün şöyle devam etti: “Bu ülkede hükümeti halkımızın iradesinin belirlediğini tespit ettik. UBP Parti Meclisi bu tespiti yaparak halka rağmen ahkam kesilmemesi gerektiğini söyleyerek, seçim sonuçlarını bu noktada değerlendirmiş ve UBP Parti Meclisi 7 Ocak Erken Genel Seçimlerine yansıyan halk iradesini değerlendirdiği toplantısında yüzde 35.58 oy oranıyla 21 milletvekili elde eden, seçimin mutlak galibi UBP’nin hükümet kurma görevini alacak Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün bu süreçteki çalışmalarında UBP adına yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.” 

“Hükümeti kuramazsak iade ederiz…” 

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti kurma görevini 4’lü koalisyon kurabileceğini söylemesi halinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne verip veremeyeceğini sorması üzerine Özgürgün, şöyle konuştu: 

“Bu mutlak seçim sonucundan sonra halka rağmen böyle bir oluşumun konuşulduğunu duyuyoruz. Açıkçası bu bir sivil darbedir. Bu seçim sonuçlarına ve halka rağmen yapılmış bir darbe olur. Biz bu noktada mutlaka bunun değerlendirilmesi UBP Parti Meclis tarafından yapıldı. Teamüller ve  sonuçta seçim sandığında halkın iradesi gereği bir görevlendirme yapılmasını sayın Cumhurbaşkanı’nın da bu doğrultuda davranacağını düşünüyoruz. Onun için bu noktada sandıktan ciddi yenilgiyle çıkmış partilerin bugün ülke yönetimine talip olmalarını çok mantıksız buluyoruz. Bugüne kadar olan birçok seçimde ilk defa karşılaştığımız durum olarak değerlendiriyoruz.” 

Özgürgün, sistemin getirdiği bu noktada başka partilerin 4’lü-5’li koalisyonlar deneyecekse ve UBP hükümeti kuramazsa, o zaman Cumhurbaşkanı’na görevi geri iade edeceklerini söyledi. 

Hükümet istifasını bugün sunacak 

Bu arada Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP) hükümetinin istifası bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulacak. 

Başbakan Özgürgün’ün, yeni bir hükümet oluşumuna imkan vermek için UBP-DP hükümetinin istifasını bugün saat 10.30’da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunması bekleniyor. 

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