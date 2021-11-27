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UBP tek başına iktidar yolunda yürüyüşünü başlattı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) erken genel seçimler için tek başına iktidar yürüyüşünü başlattı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 20:13
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UBP tek başına iktidar yolunda yürüyüşünü başlattı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) erken genel seçimler için tek başına iktidar yürüyüşünü başlattı.

UBP'liler, genel başkan Dr Faiz Sucuoğlu önderliğinde,tek başına iktidara hedefi ile çıktıkları yolda, seçim çalışmaları çerçevesinde Gazimağusa ve Maraş bölgesindeki esnafı ziyaret etti. Gazimağusa ve Maraş'ta hem partililerle hem de vatandaşlarla bir araya gelen parti Genel Başkanı,  Başbakan Faiz Sucuoğlu ve bazı milletvekili ve bakanlar bölgede coşkuyla karşılandı. Görüşmelerde UBP'nin Sucuoğlu önderliğinde  güçlü bir şekilde ve tek başına hükümete geleceğine olan inanç vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi
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