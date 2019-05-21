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UBP ve HP heyetleri, bugün saat 11.30’da bir araya geliyor

21 Mayıs 2019 Salı 10:44
UBP ve HP heyetleri, bugün saat 11.30’da bir araya geliyor
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 Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) heyetleri, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün saat 11.30’da, UBP’nin Sarayönü’ndeki binasında bir araya geliyor.

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki heyet, saat 11.30’da UBP’ye gidecek. UBP Genel Başkanı Tatar ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilecek görüşmenin ardından akşam saatlerinde de parti meclislerinde değerlendirme yapılacak.

UBP parti meclisi saat 17.00’de toplanarak, koalisyon görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirecek.

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Anahtar Kelimeler:
UBPHPBinaBirArayaGeliyorHaberKıbrıs
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Ubp'li 2019-05-21 12:08:00

Hp'nin elinde tuttuğu bakanĺıklarda ısrarı doğru ve yerinde bir taĺep.Bir defa da böyle olsun nolacak sanki..Daha fazla ışi uzatmadan bu işi bir an evvel bitiriniz a Ersin.Memlekeketin bir sürü sorunları varken siz de makul davranın bitsin gitsin.Sizden bunu bekliyoruz a Ersin!!!

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