UBP ve HP heyetleri, bugün saat 11.30’da bir araya geliyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) heyetleri, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün saat 11.30’da, UBP’nin Sarayönü’ndeki binasında bir araya geliyor.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki heyet, saat 11.30’da UBP’ye gidecek. UBP Genel Başkanı Tatar ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilecek görüşmenin ardından akşam saatlerinde de parti meclislerinde değerlendirme yapılacak.

UBP parti meclisi saat 17.00’de toplanarak, koalisyon görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirecek.