UBP ve HP heyetleri, bugün saat 11.30’da bir araya geliyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) heyetleri, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün saat 11.30’da, UBP’nin Sarayönü’ndeki binasında bir araya geliyor.
UBP parti meclisi saat 17.00’de toplanarak, koalisyon görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirecek.
Hp'nin elinde tuttuğu bakanĺıklarda ısrarı doğru ve yerinde bir taĺep.Bir defa da böyle olsun nolacak sanki..Daha fazla ışi uzatmadan bu işi bir an evvel bitiriniz a Ersin.Memlekeketin bir sürü sorunları varken siz de makul davranın bitsin gitsin.Sizden bunu bekliyoruz a Ersin!!!