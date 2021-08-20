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UBP ve YDP arasında ipler geriliyor...

UBP Girne İlçe Başkanı Dr. Özdemir Berova, yaptığı açıklamada YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı eleştirdi....

20 Ağustos 2021 Cuma 09:34
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UBP ve YDP arasında ipler geriliyor...

Berova, "Sn.Erhan Arıklının Milletvekilimiz İzlem Gürçağ Altuğra için kullandığı “birilerinin sözcüsü” ve "haddini de boyunu aşar" gibi açıkça kişiliğine yönelik  saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

Berova'nın açıklaması şu şekilde:

Ülkemiz zor günlerden geçiyor.  Milletvekili olarak bizler görevimiz gereği düşüncelerimizi halkımızla paylaşıyoruz. Ancak  Sn.Erhan Arıklının Milletvekilimiz İzlem Gürçağ Altuğra için kullandığı “birilerinin sözcüsü” ve "haddini de boyunu aşar" gibi açıkça kişiliğine yönelik  saldırıyı şiddetle kınıyorum.

NE OLMUŞTU?

YDP’nin Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantısında yapılan “hükümette daha fazla kalmak gibi bir mecburiyet yok” şeklindeki açıklamalara değinen UBP’li vekil Altuğra, “Çekilirseniz çekilin, seçime gideceksek gideriz” dedi, “YDP’nin barajı geçemeyeceği çok açıktır” vurgusu yaparak, “Hükümet devam edecek ama YDP’siz devam edecek” ifadelerini kullandı..


 

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