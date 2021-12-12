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UBP vekil adayları belli oldu: Arıklı'dan ağır eleştiri

YDP Genel Başkanı Arıklı UBP'ye geçen YDP üyelerine gönderme yaparak "Sahte vaad ve büyülü sözlere inanarak bu partilerde ikbal arayan kişilerin sonlarının hüsran olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

12 Aralık 2021 Pazar 10:53
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UBP vekil adayları belli oldu: Arıklı'dan ağır eleştiri
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YDP Genel Başkanı Arıklı UBP'ye geçen YDP üyelerine gönderme yaparak "Sahte vaad ve büyülü sözlere inanarak bu partilerde ikbal arayan kişilerin sonlarının hüsran olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

İşte YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama;

TAŞ YERİNDE AĞIRDIR...

Dün bazı partiler Milletvekili adaylarını belirlediler... Sahte vaad ve büyülü sözlere inanarak bu partilerde ikbal arayan kişilerin sonlarının hüsran olduğunu bir kez daha gördük, anladık... Atalarımız boşuna "Taş yerinde ağırdır" dememiş. Bu arkadaşlara son kez kucağımızı açıyor ve diyoruz ki, "Başka konaklarda bekçi bile olmaya layık görülmüyorsunuz. Gelin burada kendi evinizin efendisi olun" Vesselam...

Son Güncelleme: 12.12.2021 11:58
Anahtar Kelimeler:
Erhan Arıklı
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