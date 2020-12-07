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UBP-YDP-DP görüşmesi başladı

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan almasının hemen ardından, YDP ve DP heyetleri ile Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezinde buluştu.

07 Aralık 2020 Pazartesi 18:10
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UBP-YDP-DP görüşmesi başladı

YDP ve DP heyetleri ile Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezinde buluştu. Toplantıya DP Milletvekili Serdar Denktaş da katıldı.

UBP Genel Merkezinde toplanan üç parti başkanı ve beraberindekilerin, üçlü azınlık hükümetine ilişkin son detayları görüşeceği ifade ediliyor.

Toplantıda görüşülecek konular arasında, Bakanlık ve dairelerin dağılımının olacağı ifade ediliyor.

Bu sabah katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz haftalarda bakanlıkların dağılımı konularında mutabakata varıldığını, bu nedenle dağılımda herhangi bir sorun yaşanmasını beklemediğini ifade etmişti.

Elde edilen bilgilere göre UBP 7, DP 2 ve YDP 1 Bakanlık alacak.

DP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı, YDP'nin ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nı alacağı da gelen bilgiler arasında.

Kıbrıs Postası - ERTUĞRUL SENOVA

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