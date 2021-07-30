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UBP-YDP Krizinin Nedeni Yapılmayan İadeler!

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, Bertan Zaroğlu’nun YDP’den istifa etmesiyle meclisteki sandelye sayısı 1’e inen ortağı YDP’ye bağlı daire ve kurumları geri istediği yönündeki haberler gündeme oturdu.

30 Temmuz 2021 Cuma 16:50
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UBP-YDP Krizinin Nedeni Yapılmayan İadeler!

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, Bertan Zaroğlu’nun YDP’den istifa etmesiyle meclisteki sandelye sayısı 1’e inen ortağı YDP’ye bağlı daire ve kurumları geri istediği yönündeki haberler gündeme oturdu.

YDP'ye bağlı olan KIBTEK, Spor ve Evkaf’ı geri istenmesi üzerine YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı “Gerekirse hükümetten çekiliriz” açıklamasını yaptı. 

Bertan Zaroğlu’nun YDP’den istifası öncesinde, 14 Haziran 2021 tarihinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, özel bir gazeteye demeç vererek, YDP’nin fiili olarak tek milletvekili kaldığını ifade etti ve bu nedenle 3 önemli kurumun yönetimini UBP’ye devrettiğini açıklamıştı.

Arıklı, “Hükümette partimizi temsil eden tek milletvekili kaldığı için 3 önemli kurumu UBP’ye iade edeceğim” demişti. 

Aradan bir buçuk ay geçmesine rağmen söz konusu kurumları UBP’ye devretmeyen ve tek vekil kalan Arıklı’ya Başbakan Ersan Saner tarafından bu talepler hatırlatıldı.

Kulislerde konuşulan diğer bir konu ise Erhan Arıklı’nın Başbakan Yardımcılığı’nın da son bulabileceği, bu nedenle de “Gerekirse hükümetten çekiliriz” ifadelerini kullandığı yönünde. 

Bakan Arıklı, 14 Haziran 2021 tarihinde verdiği demeçte, hükümetin YDP kanadına bağlı olan Vakıflar İdaresi, Serbest Liman Müdürlüğü ve Kıbrıs Sigorta Şirketi’nin yönetimlerinin devredileceğini açıklamış ve söz konusu iddiaları doğrulamıştı. Arıklı, KIB-TEK yönetimi ve devriyle ilgili bir açıklama yapmamıştı.

Son Güncelleme: 30.07.2021 16:57
Anahtar Kelimeler:
UBPYDPKriz
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