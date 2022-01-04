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UBP'ye coşkulu karşılama!

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve vekil adayları Girne Bölgesi ziyaretlerine Arapköy, Karaağaç ve Bahçeli ile devam etti.

04 Ocak 2022 Salı 12:36
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UBP'ye coşkulu karşılama!
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Sucuoğlu ve adaylar, halkın büyük ilgi ve sevgisiyle karşılandı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, vatandaşlarla sohbet etti…

Sucuoğlu, “Beşparmakların soğuğuna rağmen, gezdiğimiz yerlerdeki sıcak karşılama içimizi ısıtmıştır. Memleketimizin insanıyla, buluşmak, konuşmak, onları dinlemek, bir sıcak çaylarını içmek… İşte bütün bunlar bizleri insanımız için, ülkemiz için daha da motive ediyor”  dedi. 

Gücünü, 1975’ten beri Kıbrıs Türk Halkı’ndan alan UBP’nin, KKTC’yi güneşiyle ısıtıp aydınlatmaya devam edeceğini vurgulayan Sucuoğlu, UBP’nin 23 Ocak’taki genel seçime de, tabanın onay verdiği birbirinden donanımlı adaylarla tek başına iktidar yolunda ilerlediğini vurguladı.       

UBP’ye Karpaz’dan Yeşilırmak’a, Akdoğan’dan, kuzey sahil şeridine kadar, geçmiş yıllara oranla çok daha büyük bir ilgi, sevgi ve güven duyulduğuna işaret eden Sucuoğlu, "Karşılaştığımız bu sevgi seli bizi 23 Ocak'ta tek başına iktidara taşıyacak" dedi.

Faiz Sucuoğlu, “ Bahçeli’de, Esentepe’de, Karaağaç’ta, Arapköy’de, Çatalköy’de, bu bölgenin tümünde yaşayan bir çok dostumuz, sevenimiz var… Bu bölge bugün de bizlere sevgisiyle, onayını vermiştir. İnsanımıza, bölgemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 Tek başına iktidar yolunda çalışmaların gayet iyi gitmekte olduğunu belirten Sucuoğlu, “23 Ocak’taki seçimde güçlü destek  alacağımız köylerden birisi de buralarıdır. Çünkü, köylümüz, çiftçimiz, üreticimiz de çok iyi biliyor ki, sorunları çözebilecek, tarıma, hayvancıya en çok desteği verebilecek olan UBP’dir” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, “Bu seçimler ülkenin her anlamda refah düzeyini arttırmak için önemli bir dönemeç olacak. Biz partimize, UBP’ye mühür için,her UBP’li etrafındaki her vatandaşı ikna etmelidir. Mühür, tek başına iktidarın kilididir. Bunu birlikte açacağız” dedi.

Tek başına iktidar hedefinin bir siyasi söylemden öte, ülkenin temel ihtiyacı haline geldiğine vurgu yapan Sucuoğlu, Anavatan Türkiye ile yapılacak ortak çalışmalarla ülkeye sıcak parayı ve sektörel açılımları getirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Ülkede, döviz kaynaklı ekonomik ve mali açıdan sorunlar olduğunu herkesin bildiğini ifade eden Sucuoğlu, her sorunun altından kalkabilen tek siyasi partinin UBP olduğunu hatırlattı.

Pandeminin de sağlık problemi yanında ekonomik problemler yarattığına işaret eden Sucuoğlu, “ Ama biz boşuna söylemiyoruz. Sıkıntılı süreçlerde yol bulup çıkmak bizim işimizdir. İktidar bizim işimizdir… İktidar, sorunları çözme UBP’nin işidir” dedi.

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