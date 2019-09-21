UBP: “Yeni görüşme süreci gereksiz yere macera aramaktır"

Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs konusunda yanlış politika izlediği görüşünü paylaştı. Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada “yeni görüşme süreci gereksiz yere macera aramaktır” denildi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı adına, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’a yönelik saldırılarda bulunmasının kabul edilemez olduğunu vurgulandı.

Genel Merkez açıklamasında, “Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Tatar’ın dönemin hükümetinden ve Meclis’ten habersiz sunduğu harita ile Güzelyurt’u Rum tarafına teslim eden, Kıbrıs Türk Halkı’nın yüzde 90’ı ile Türkiye’nin asla taviz verilmesini istemediği garantiler konusunda dirayetli durmayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı NewYork temasları öncesinde macera aramaması için uyarmasının Tatar’ın yapması gereken en doğal görevi olduğu” kaydedildi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’nin açıklamasında, partinin halkın çok geniş bir kesimini temsil ettiği belirtilerek “Ulusal Birlik Partisi en eski, en büyük partidir. UBP, defalarca halkımızın takdiri ile iktidara gelmiş birçok hükümet kurmuş desteklediği kişilerin Cumhurbaşkanı olmasını sağlamıştır” denildi.

Açıklamada UBP’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, partinin en önemli tarihi misyonunun, milli davaya sahip çıkmak, Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi kaderini tayin hakkını kullanarak ilan ettiği devleti yaşatıp, yüceltmek, halkın refah seviyesini yukarılara çıkarmak, Türkiye ile olan kardeşçe, ilişkileri daha iyi noktalara taşımak olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, “Herkes biliyor ki Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın izlediği, bize göre yanlış siyasetten, verdiği tavizlerden, hükümeti, Meclisi hiçe sayan tavırlarından Kıbrıs konusunda federasyon dışında çözüm şekilleri olduğunu ifade edenleri barışçı olmayan, imkansızı isteyen kişiler olarak, dış dünyaya şikayet etmesinden, karalamaya çalışmasından rahatsızdır” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, hükümetin halkın iradesini temsil eden ve Meclis tarafından onaylanan programında iki devletli çözüme gidilmesinin hedeflendiğinin yazılmasını eleştiren Ulusal Birlik Partisi, “Meclisin Kıbrıs konusundaki ilgili kararında Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin aynen devamının bir anlaşma için şart olduğunun vurgulanmasına rağmen hala bunları dikkate almaması partimizce demokratik teamüllere ve gereklere aykırı bir tutum olarak değerlendirilmektedir” denildi..

Ulusal Birlik Partisi açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Rumların Kıbrıs konusunda uzlaşmaz oldukları Kıbrıs Türkü ile hiçbir şeyi paylaşmak istemedikleri ortadayken hala Guettres çerçevesinde masaya oturmaya hazırlanması Kıbrıs Türkü’nü Rumun oyalama taktiklerine boyun eğdiren, maceracı bir yaklaşımdır ve UBP Genel Başkanı’nın bunu eleştirmesi gayet yerindedir” sözlerine yer verildi.

Rumların tutumunun ortada olduğu ve değişmeyeceği vurgulanan açıklamada, “Sayın Akıncı izlediği yanlış politikalarla uzun bir süredir halkın desteğine sahip değildir. Seçime ise az bir zaman kalmıştır. Yapılması gereken son 4 buçuk yılda yaşananlardan sonra yeni bir macera aramak değil, halk iradesinin yeniden ortaya çıkmasını beklemektir” ifadelerine yer verildi.