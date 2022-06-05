Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kapının penceresini kırıp evi soydu
Kapının penceresini kırıp evi soydu
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!

“UBP Yerel Yönetimler Reformunda kararlıdır”

Yarın Meclis Genel Kurulu’nda ivediliği istenecek tasarıyla halen görevde olan yerel yöneticilerin görev süresi yerel seçim için öngörülen 27 Kasım’a kadar uzatılacak

05 Haziran 2022 Pazar 15:40
0 Okunma
“UBP Yerel Yönetimler Reformunda kararlıdır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yerel yönetimler reformunda kararlı olduklarını, belediye başkanları, belediye meclisleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin görev ve yetkileriyle ilgili yasal bir boşluk olmaması için de adım attıklarını açıkladı.

Hasipoğlu, Meclis’in yarınki toplantısında, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı için ivedilik talep edeceklerini; böylece yerel seçim için öngörülen 27 Kasım 2022’ye kadar halen görevde olan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin görevlerini sürdürebileceğini kaydetti.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, TAK’a yaptığı yazılı açıklamada, seçim döneminde de hep dile getirdikleri üzere, UBP’nin vaat ettiği reformları ve yasaları gerçekleştirmek için kararlı olduğunu belirtti.

Araya bir hükümet değişikliği girmiş olsa dahi, bu reformların başında gelen Belediye reformundan geri adım atılmayacağını ifade eden Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Eğer Geçici ve Özel Komiteden (Ad-Hoc) bir uzlaşı çıkmazsa, İdari komitede ilgili yasaların geçirilmesini ve Belediyelerin sayısının azaltılmasını hedefliyoruz. Belediyelerin şu anki sayısı ile sürdürülebilir olmadığı konusunda zaten herkes hemfikirken, iktidarı ve muhalefeti ile uzlaşıp bu reform gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Halkımızın bizden beklentisi de zaten budur.

Belediye başkanları, meclisleri ve muhtarların görevleri ve yetkileri ile ilgili yasal bir boşluk olmaması için de adım atıyoruz.

Bilineceği üzere, halihazırda Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin önünde yerel seçim tarihinin 27 Kasım 2022 olması hususunda bir yasa önerisi bulunmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz Haziran ayı içerisinde seçimler yapılamayacağına göre, Belediye Başkanlarının görevlerinin ve dolayısıyla yetkilerinin son bulup bulmadığı sorunu ortaya çıkacaktır.

Yarın gerçekleşecek olan Meclis Genel Kurulu’nda ivediliğini isteyeceğimiz yasa önerisi tahtında Seçim ve Halkoylaması Yasasında yapacağımız bir değişiklikle, belediye başkanlarının, meclis üyelerinin, muhtarların ve ihtiyar heyeti üyelerinin görevleri, yeni başkan, üyeler ve muhtarların seçilinceye kadar mevcutların devam etmesine ve bu konuda işbu yasa ile yetkilendirilmeleri yönünde bir yasa önerisi yapılıyor.

İşbu yasa önerisi ile İdare hukukunun en temel prensiplerinden biri olan ‘süreklilik ilkesinin’ bir gereği olarak yerel yönetim hizmetlerinin aksamaması hedeflenmektedir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atun: "Sorunlarımızın altından nasıl kalkacağımızı biliyoruz"
Atun: "Sorunlarımızın altından nasıl kalkacağımızı biliyoruz"
Manavoğlu, iki vekile destek çıktı
Manavoğlu, iki vekile destek çıktı
"İtfaiyenin yaz aylarında bölgede kalması şart"
"İtfaiyenin yaz aylarında bölgede kalması şart"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim