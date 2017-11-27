UBP'yi sarsan iddia!

Halkın Sesi Gazetesi'nde yer alan iddialara göre, UBP'de halen evli olan bir milletvekili, bir kız arkadaşından çocuk bekliyor.

Söz konusu hamileliğin dördüncü ayda oluşu doktor kontrolünden sonra duyulduğu öğrenildi. Bu olayın seçim arifesinde duyulması hem partiye zarar getireceği hem de söz konusu milletvekilinin seçilmemesine yol açacağı ifade ediliyor.

Parti tabanının da söz konusu milletvekilinden kurtulmak için çalışmalara başladığı belirtildi.