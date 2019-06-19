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UBP’de genel sekreterlik tartışmaları son buluyor

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:20
UBP’de genel sekreterlik tartışmaları son buluyor

UBP yeni genel sekreterini yarın seçiyor Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, uzun bir süredir parti içerisinde devam eden genel sekreterlik tartışmalarının yarın son bulacağını açıkladı.

Taçoy, yarın Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin toplanacağını ifade ederek genel sekreterlik seçiminin yapılacağını belirtti. Parti Meclisi’nin saat 17.00’da toplanarak yeni genel sekreteri seçeceğini açıkladı.

Bilindiği üzere parti içerisinde Hamza Ersan Saner, Resmiye Canaltay Eroğlu, Kutlu Evren gibi isimlerin genel sekreterlik için adı sıkça geçiyor.

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Anahtar Kelimeler:
UBP
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