UBP’de kontenjanlar belirlendi

23 Ocak tarihinde yapılacak seçimde UBP'nin 50 dayı belirlenmiş oldu

Kamuoyunda konuşulan tüm kontenjan isimlerinin listede yer alması dikkat çekti.

Başkan Sucuoğlu Lefkoşa’da Bertan Zaroğlu, Mehmet Çelebioğlu ve Şerife Ünverdi, Gazimğusa’dan Mehmet Başman ve İrem Uygun Soyşen, Girne’den İzlem Gürçağ ve Ferhat Erişir, İskele’den ise Mesut Genç ve Güzelyurt’tan Hasan Büyükoğlu isimlerini kontenjan olarak belirledi.

İzlem Gürçağ yarışa girmedi

Girne Milletvekili İzlem Gürçağ’ın kontenjan olarak atanmış olması dikkat çekti. Gürçağ, aday belirleme ve sıralama yarışına girmemişti. Bu yarışta Milletvekili Önder Sennaroğlu ve Menteş Gündüz yarış dışı kalmıştı.