UBP’de ‘yeni isim’ sancısı

Faiz Sucuoğlu’nun istifası ile başlayıp, UBP-DP-YDP koalisyonunun güvenoyu sırasında DP ve YDP’nin geri çekilmesi devam eden sıkıntılı süreçte yeni hükümet senaryoları tartışılıyor.

SES KIBRIS’ın dün kamuoyunun bilgisine getirdiği Başkanların dahil olmayacağı geniş çaplı UBP-CTP-HP hükümeti modeli için bugün yeni görüşmeler söz konusu..

Sucuoğlu’nun bu teklifi sonrasında bugün üç partinin başkanları bir araya gelecek ve bu model için ilk temas yaşanacak.

Bu süreç devam ederken UBP içerisinde Sucuoğlu’nun yerine “hangi isim geçecek” tartışması da alevlendi.

Kamuoyunda Ünal Üstel ve Hasan Taçoy isimleri dillendirilirken, bu konuda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da rolü tartışılıyor.

Bir yanda bu ismi Ersin Tatar’ın belirlemesi ve hükümeti kurma görevi bu isme vermesi gerekliliği konuşulurken, öte yanda ise Tatar’ın bu ismi Parti Meclisi’nin belirlemesini istediği kaydediliyor.

Bir diğer senaryoya göre ise UBP-DP-YDP hükümeti devam edecek. Bu hükümette de Başbakan’ın kim olacağı konusunda tartışma devam ediyor..

HABER- KAYNAK : Ses Kıbrıs