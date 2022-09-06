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UBP’DE YEREL SEÇİM KRİZİ!

Yerel seçimlere üç aydan az bir süre kalmasına ve partilerin Belediye Başkan adaylarını belirlemeye başlamasına rağmen, Ulusal Birlik Partisi’de aday krizi yaşanıyor…

06 Eylül 2022 Salı 14:02
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UBP’DE YEREL SEÇİM KRİZİ!


ÖZEL HABER - Bahar Sancar

Yerel seçimlere üç aydan az bir süre kalmasına ve partilerin Belediye Başkan adaylarını belirlemeye başlamasına rağmen, Ulusal Birlik Partisi’de aday krizi yaşanıyor…

UBP’DE ADAY KAOSU… Yerel Yönetimler reformunun meclisten geçmesinin ardından belediye başkan adayları seçmenin önüne çıkmaya başladı. Özellikle Lefkoşa Türk Belediyesi için güçlü bir isimle sahaya inen CTP, yerel yönetim seçimlerinde iddiasını ortaya koydu. 3 Eylül tarihinde son başvuruları kabul eden UBP’de ise adaylar konusunda kriz devam ediyor.

“İKNA GÖRÜŞMELERİ” DEVAM EDİYOR… Gündem Kıbrıs’ın kulislerden elde ettiği bilgilere göre, Ulusal Birlik Partisi’nde adaylık krizi yaşanıyor. Tüm bölgelerde belediye seçimleri için aday başvuruları olmasına rağmen, UBP’nin “Bazı iş insanları” ile görüştüğü ve ikna etmeye çalıştığı iddia edilirken, adayların henüz açıklanmama sebebi olarak “Devam eden ikna görüşmeleri” gösteriliyor.

BAZI BÖLGELERDE MEVCUT BAŞKANLARA DIŞARIDAN DESTEK… UBP’nin, Mağusa, Girne ve birkaç bölgede aday çıkarmayıp, aday başvuruları olmasına rağmen, mevcut belediye başkanlarına dışarıdan destek vereceği de diğer iddialar arasında yer alıyor. Öte yandan bazı bölgelerde is belediye başkanlığına aday olacak isimlerin “İkna edilerek” son anda adaylık başvurusunda bulunmaktan vazgeçirildiği iddia edildi.

BAĞIMSIZ ADAY BOLLUĞU BİZİ BEKLİYOR… Gündem Kıbrıs’ın kulislerden elde ettiği diğer bir bilgiye göre, yerel seçimlerde “Bağımsız aday bolluğu” yaşanacak. Kulislerde dolaşan tüm bu iddialara karşılık olarak, UBP’ye adaylık başvurusunda bulunan partili adayların ise UBP’de adayların açıklanmasının ardından, “Dışarıdan aday destekleme” ve “Partinin gösterdiği adaya destek verme” fikrini kabullenmeyerek, “bağımsız aday” olarak sahaya inecekleri öğrenildi.

SON SÖZÜ PARTİ YETKİLİ KURULLARI SÖYLEYECEK… UBP’de 3 Eylül’de tamamlanan başvuruların ardından İlçe Yönetim Kurulları ve PM toplandı, ancak toplantılardan adaylarla ilgili beklenen karar birliği çıkmadı. UBP’de belediye başkan adayları ile ilgili son sözü “Parti yetkili kurulları” söyleyecek. Belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarih ise “Devam ede görüşmelerden dolayı” henüz belli olmadı.

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