UBP’de Yerel Yönetimler Konulu Toplantı...

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, yerel yönetimlerin halkın Devlet’ten beklediği hizmetler için çok önemli olduğuna dikkati çekti ve UBP’nin yeni dönemde başarılı hizmetler verilmesi için parti bünyesinde de çalışmalar yapacağını vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Tatar bugün UBP’li Belediye Başkanları, 28 belediyenin UBP’li Meclis üyeleri ve İlçe Başkanları ile, yerel yönetimler konulu toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da katıldı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, KKTC’de üzerinde en fazla durulan konulardan birinin de ‘ Yerel Yönetimler Reformu’ olduğuna işaret ederek, “ Biz seçilen üyelere Belediye Başkanları’na büyük değer veriyoruz. Yerel Yönetimler Reformu’nu sizlerin katkıları ile yapmak şekillendirmek kararındayız. Yakında partimizde komite çalışmaları başlayacak. Bu komitelerden biri de yerel yönetimler için çalışma yapacak komite olacak” dedi

Tatar, DPÖ’nün yerel yönetimle ilgili saptamaları hakkında da bilgi verdi.

Genel Sekreteri Hasan Taçoy da konuşmasında, yerel yönetimlerle sürekli diyalog ve işbirliği içinde olmak istediklerini belirtti.

Güzelyurt Belediye Başkanı, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da konuşmasında, sorunları anlattı, belediyeciliğin önemi üzerinde durdu.