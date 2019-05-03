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UBP’den Sos Çocuk Köyü yararına Anneler Günü Kermesi

03 Mayıs 2019 Cuma 20:09
UBP’den Sos Çocuk Köyü yararına Anneler Günü Kermesi
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçesi Kadın Kolları’nın her yıl SOS Çocuk Köyü yararına düzenlediği geleneksel “Anneler Günü Kermesi” bugün yapıldı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda düzenlenen kermes saat 10.00’da başladı ve saat 16.00’ya dek sürdü.

Kermese UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar da katıldı.

UBP Genel Başkanı Tatar, yaptığı açıklamada, anneler günü nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen kermesin gelirinin SOS Çocuk Köyü’ne verileceğine dikkati çekerek, kermesin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Bu gibi etkinliklerin tüm topluma örnek olmasını dileyen Tatar, SOS Çocuk Köyü veya diğer benzer kuruluşlara sahip çıkmanın toplumsal bir görev olduğunu, parti olarak bu gibi etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.

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