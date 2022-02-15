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UBP’den teklif geldi, YDP MYK toplandı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, UBP'den kendilerine bir teklif geldiğini ifade ederek, teklifi değerlendirmek üzere parti MYK'sının toplandığını söyledi.

15 Şubat 2022 Salı 19:52
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UBP’den teklif geldi, YDP MYK toplandı
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, açıklamalarda bulundu.

Arıklı, dün akşamüzeri Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) kendilerine bir teklif geldiğini belirterek, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) teklifi değerlendirmek üzere toplandığını söyledi.

Toplantıda, UBP’nin kendilerine ilettiği hükümet programı hakkında görüşme yapılacağını da aktaran Arıklı, nihai kararın Parti Meclisi’nde olduğunu vurguladı.

Yarın bütün gün çalışma içerisinde olacaklarını dile getiren Arıklı, üç partili hükümet programı üzerinde çalışılması gerektiğine işaret etti.

Öte yandan Arıklı, Demokrat Parti'ye de bir teklif gittiğini belirterek, "Şu an toplantı halindeler..." dedi. 

BRT

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