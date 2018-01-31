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UBP’den tutuklamalarla ilgili açıklama

Oğuz, tutuklama kararlarına neden olan Afrika Gazetesi, ve Meclis önündeki eylem şeklini ve yapılanları benimsemediklerini dile getirdi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 00:29
UBP’den tutuklamalarla ilgili açıklama
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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, tutuklama kararlarına neden olan Afrika Gazetesi, ve Meclis önündeki eylem şeklini ve yapılanları benimsemediklerini ancak olaylara neden olan unsurların ve buna zemin hazırlayanların hiçbir soruşturmaya tabi tutulmamasını kabul edilemez bulduklarını bildirdi.

Dursun açıklamasında ‘Hele de tahrik sonucu gelişen olayların Dünya basınına Kıbrıs Türklerinin Anavatan Türkiye karşıtı olarak gösterilmesine sessiz kalanları hayret ve üzüntüyle karşılıyoruz.’ ifadelerine de yer verdi.

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