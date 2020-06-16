Hükümet ortağı HP, özel uçakla adaya gelen 9 kişinin ardından olayla ilgisi olduğu düşünülen ilgili bakanın istifasını isteyeceği ile ilgili haberlerin yayılması üzerine Ulusal Birlik Partililer Ünal Üstel’e sosyal medyada örgütlenerek sahip çıktı.
UBP’liler Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in değişik zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını paylaşırken gönderilerine ekledikleri Üstel’e destek mesajları sosyal medyada çoğaldı. HP’nin özel uçakla gelen iş insanlarına karantina prosedürün uygulanmaması ve özel izisin verilmesi olayıyla ilgili olarak Üstel’i sorumlu tutmuş ve hükümet ortağı olan UBP’ye tepki göstermişti.
UBP’den Üstel'e destek
UBP’liler Ünal Üstel’e sosyal medyada örgütlenerek sahip çıktı
Hükümet ortağı HP, özel uçakla adaya gelen 9 kişinin ardından olayla ilgisi olduğu düşünülen ilgili bakanın istifasını isteyeceği ile ilgili haberlerin yayılması üzerine Ulusal Birlik Partililer Ünal Üstel’e sosyal medyada örgütlenerek sahip çıktı.
hepiniz ayni bokun soyusunuz
Desteği zaten birileri verdi. Daha neyin desteğinden bahsedersiniz. Mecliste, Devletin şu anda EN'leri, çıktılar ve göz göre göre tutarsız şeyler söyleyerek zaten destek vermişlerdir. Vatandaş da bunları izledi. Kimin şahidi KİM?
30 dan fazla ambulans geldı sanahtan bu yana .... vakaları gızlıyorlar sanırım
Eeeeeee işte tipik UBP felsefesi! Etik ahlâk aranmaz, olanaz! UBP liler yapabilir, onlar ayrıcalıklı, yasa ve kurallardan muaf zümre. Lânet...