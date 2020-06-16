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UBP’den Üstel'e destek

UBP’liler Ünal Üstel’e sosyal medyada örgütlenerek sahip çıktı

16 Haziran 2020 Salı 22:09
805 Okunma
UBP’den Üstel'e destek

Hükümet ortağı HP, özel uçakla adaya gelen 9 kişinin ardından olayla ilgisi olduğu düşünülen ilgili bakanın istifasını isteyeceği ile ilgili haberlerin yayılması üzerine Ulusal Birlik Partililer Ünal Üstel’e sosyal medyada örgütlenerek sahip çıktı.
UBP’liler Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in değişik zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını paylaşırken gönderilerine ekledikleri Üstel’e destek mesajları sosyal medyada çoğaldı. HP’nin özel uçakla gelen iş insanlarına karantina prosedürün uygulanmaması ve özel izisin verilmesi olayıyla ilgili olarak Üstel’i sorumlu tutmuş ve hükümet ortağı olan UBP’ye tepki göstermişti.

Yorumlar
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londra 2020-06-16 22:34:34

hepiniz ayni bokun soyusunuz

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..YORUM 2020-06-16 23:03:18

Desteği zaten birileri verdi. Daha neyin desteğinden bahsedersiniz. Mecliste, Devletin şu anda EN'leri, çıktılar ve göz göre göre tutarsız şeyler söyleyerek zaten destek vermişlerdir. Vatandaş da bunları izledi. Kimin şahidi KİM?

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Ambulanslar susmuyor girne alsancak 2020-06-16 23:05:34

30 dan fazla ambulans geldı sanahtan bu yana .... vakaları gızlıyorlar sanırım

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Doğru Söz 2020-06-16 23:29:43

Eeeeeee işte tipik UBP felsefesi! Etik ahlâk aranmaz, olanaz! UBP liler yapabilir, onlar ayrıcalıklı, yasa ve kurallardan muaf zümre. Lânet...

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