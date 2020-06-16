UBP’den Üstel'e destek

Hükümet ortağı HP, özel uçakla adaya gelen 9 kişinin ardından olayla ilgisi olduğu düşünülen ilgili bakanın istifasını isteyeceği ile ilgili haberlerin yayılması üzerine Ulusal Birlik Partililer Ünal Üstel’e sosyal medyada örgütlenerek sahip çıktı.

UBP’liler Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in değişik zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını paylaşırken gönderilerine ekledikleri Üstel’e destek mesajları sosyal medyada çoğaldı. HP’nin özel uçakla gelen iş insanlarına karantina prosedürün uygulanmaması ve özel izisin verilmesi olayıyla ilgili olarak Üstel’i sorumlu tutmuş ve hükümet ortağı olan UBP’ye tepki göstermişti.