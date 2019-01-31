UBP’li gençler İskele’de buluşuyor

2 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 15.00’de, İskele’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde UBP’li gençler bir araya gelecek.

İskele’de birlik ve dayanışma sergileyecek olan UBP’li gençler, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Ulusal Birlik Partisi 1. İskele İlçe Gençlik Paneli’ne de katılacak.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve Genel Sekreter Hasan Taçoy’un katılacağı panele, Kuzey Kıbrıs genelinde bulunan tüm UBP’li gençlerin panele katılması bekleniyor.

UBP İskele İlçe Gençleri Kolları Başkanı Huriye Kaşer, 2 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek olan UBP 1. İskele Gençlik Panel ’ine tüm gençlerin bir araya gelip güçlü bir ses oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Kaşer, gençlerin işbirliği ve dayanışma sağlaması gerektiğine değinerek, şu açıklamayı yaptı:

“İskele İlçe Gençlik Kolları olarak düzenlediğimiz panele tüm gençlerimizin katılmasını bekliyoruz. UBP gençliği geleceğimizdir, umudumuzdur. Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz gençliğimize büyük önem veriyor. İlçelerdeki gençlik yapılanmamızı daha da güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Halkla bütünleşen, sosyal yönü güçlü, milli ve manevi şuuru yüksek, bilgili, proje üreten, kararlı, saygılı bir gençlik olma gayesindeyiz. Dolayasıyla, güçlü bir ses oluşturmak için Cumartesi günü gençlerimizi İskele’ye bekliyoruz.”