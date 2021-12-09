“UBP’nin bitmeyen bireysel hırsları ve koltuk kavgaları ülkeyi bitirdi”

ÖZEL HABER

CTP Milletvekili aday adayı, Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Besim, “Bu dönemde özellikle bir hekim olarak kliniğimden yıkarak yollara düşmemin yegane nedeni inancımdır. Dörtlü hükümet döneminde kendi ayaklarımızın üzerinde durabileceğimizi gördüm. Bu seçim ölüm kalım savaşıdır. Çok kötü bir dönem geçirdik. Berbat bir pandemi dönemi geçirdik. Böyle olmamalıydı. Çok küçük bir ülkeyiz başarabilirdik ama UBP’nin bitmeyen kurultayları ve bireysel hırsları ve koltuk kavgaları ülkeyi bitirdi” dedi.