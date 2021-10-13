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“UBP’nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modeli mümkün değildir”

UBP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, ülke istikrarı adına UBP'nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modelinin mümkün olmayacağını savundu.

13 Ekim 2021 Çarşamba 20:44
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“UBP’nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modeli mümkün değildir”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, UBP’nin erken seçimde tek başında iktidar çıkacağına inandıklarını söyledi.

UBP Milletvekili Sucuoğlu, seçim bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Ülke istikrarı adına UBP’nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modeli mümkün değildir” dedi.  

UBP’nin erken seçimde tek başına iktidar çıkacağına inandıklarını, bunun UBP kuruluş yıldönümü etkinliklerinde görülebileceğini belirten Sucuoğlu, “UBP KKTC’nin insanına sahip çıkan, tabanıyla bugüne kadar dimdik ayakta duran, bir siyasi partidir.  Önümüzdeki kurultaydan, partimizin daha da güçlenerek ve köklenerek büyüyeceğine olan inancım da tamdır” dedi. 

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