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“UBP’nin iktidara güçlü şekilde gelmesi gerekiyor”

UBP milletvekili aday adayı, Milletvekili Ünal Üstel, TL’nin değer kaybıyla ilgili hükümetin radikal önlemler alması gerektiğini ifade ederek, “Başka bir para birimine geçilecek söylemi insanların beynini karıştırıyor” dedi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:42
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“UBP’nin iktidara güçlü şekilde gelmesi gerekiyor”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili aday adayı, Milletvekili Ünal Üstel, Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in sunduğu ‘Sabah Postası’ isimli programa katılarak, açıklamalarda bulundu.

“SAĞLIK VE EKONOMİYİ EŞİTLEMEK İÇİN BİRTAKIM ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Sağlık Bakanı olduğu döneme işaret eden Üstel, sağlık ve ekonomiyi eşitlemek için birtakım çalışmalar yaptıklarını anlattı. Kapalı turizmle birlikte turizmin önünü açtıklarını ifade eden Üstel, kendi döneminde 2 ay önce geçtikleri uygulamanın ise Kıbrıs’ın güneyinde yeni uygulanmaya başladığını söyledi. Uygulamayı anlatan Üstel, gelen yolcunun testsiz gelmesi durumunda, testin burada yapıldığını kaydetti.

“GEÇİŞLERDE KOLAYLIK SAĞLANMALI”

Yaşanan ekonomik krize değinen Üstel, Kıbrıs’ın güneyinden, kuzeyine geçişlerle ilgili kolaylık sağlanması gerektiğini söyledi. Üstel, “Turistlerin önünü kapatmamak gerekir.” dedi.

“HÜKÜMETİN RADİKAL TEDBİRLER ALMASI LAZIM”

Dövizdeki yükseliş nedeniyle ülkede yaşayan insanların sıkıntılar yaşadığını anlatan Üstel, hükümetin radikal tedbirler alması gerektiğini söyledi. Son günlerde gündemde olan ‘stabil para birimine geçiş’ konusuna da değinen Üstel, “Birtakım muhalefet partileri seçim öncesi iddialar ortaya atıyor. Başka bir para birimine geçilecek söylemi insanların beynini karıştırıyor. Aslı astarı olmayan iddia ortaya atılıyor” dedi. Ülke ekonomisini rahatlatacak adımların Türkiye ile yapılacak protokoller olacağını söyledi.

“UBP’NİN İKTİDARA GÜÇLÜ ŞEKİLDE GELMESİ GEREKİYOR”

UBP’nin iktidara güçlü bir şekilde gelmesi gerektiğini dile getiren Üstel, partisinde dinamik gençlerle deneyimli kişilerin harmanlanması gerektiğini belirtti. Üstel, “Bu zor salgın süreci göğüsleyecek olan parti UBP’dir” görüşünü de paylaştı.

“HERKESİN NE YAPTIĞI ORTADA”

“Herkesin ne yaptığı ortada” diyen Üstel, “Turizm ve ulaştırmada yaptıklarımız ortada... Sağlığı nereden alıp, nerede bıraktığımız ortada, takdir üyelerin...” dedi. UBP'den aday adaylarına başarılar dileyen Üstel, üyeleri ise dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak : Kıbrıs Postası

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