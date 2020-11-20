UBP’nin kritik Parti Meclisi toplantısı başladı

lusal Birlik Partisi (UBP)’nin kritik Parti Meclisi toplantısı saat 15.40 sıralarında başladı.

Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP’nin erken seçime en hazır parti olduğunu vurguladı, ancak vatandaşın erken seçimden yana olmadığını savundu.

Söz konusu toplantı sonrası, hükümet kurma görevine ilişkin nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Kulislerde, Saner’in görevi iade edeceği konuşuluyor.

Saner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ekonomik olarak zorlukların ortada olduğu günümüzde, halkımızın bir erken seçim beklentisi olmadığını biliyoruz. Ancak arkadaşlarımla ifade ettiğimiz üzere; UBP tüm şartları değerlendirip, en son noktaya kadar geldi. Çözüm önerisi bulunamaması halinde erken seçimden kaçmayacağımızı, UBP’nin seçime en hazır parti olduğunu birçok kez ifade ettik. Bu bağlamda istikrar için, ülkede hükümeti kurup, UBP’nin KKTC’nin yaşatılması adına vermiş olduğu bu çabada, tüm siyasi partilerle, onların da hassasiyetlerini anlayarak bir hükümet kurmak için görüştük. Bu çerçevede bir takım kararlar üreterek bizimle sürdürülebilir bir hükümet modelini hangi partiyle daha iyi gerçekleştirebileceğimizin formülünü aradık. Şimdi gerçekleşecek Parti Meclisi toplantımız öncesinde; Gerek parti MYK’mız, gerek Meclis grubumuz ve de gerekse belediye ve ilçe başkanlarımızla görüştük. Şimdi de Parti Meclisi’nde konuyu gündeme alacağız. Buradan çıkacak sonucu da toplantının sonunda kamuoyu ile paylaşacağız.”

KIBRIS POSTASI