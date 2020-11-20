Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Hırsız garsonun mahkemeye çıkarıldı
Hırsız garsonun mahkemeye çıkarıldı
Motor kazasında zanlı mahkemeye çıkarıldı
Motor kazasında zanlı mahkemeye çıkarıldı
Kardeşini vurmuştu
Kardeşini vurmuştu

UBP’nin kritik Parti Meclisi toplantısı başladı

Ulusal Birlik Partisi’nin kritik Parti Meclisi toplantısı başladı. Toplantı sonrası, Hükümet kurma görevine ilişkin nihai kararın verilmesi bekleniyor. Kulislerde, Saner’in görevi iade edeceği konuşuluyor.

20 Kasım 2020 Cuma 16:06
713 Okunma
UBP’nin kritik Parti Meclisi toplantısı başladı

lusal Birlik Partisi (UBP)’nin kritik Parti Meclisi toplantısı saat 15.40 sıralarında başladı.

Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP’nin erken seçime en hazır parti olduğunu vurguladı, ancak vatandaşın erken seçimden yana olmadığını savundu.

Söz konusu toplantı sonrası, hükümet kurma görevine ilişkin nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Kulislerde, Saner’in görevi iade edeceği konuşuluyor.

Saner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ekonomik olarak zorlukların ortada olduğu günümüzde, halkımızın bir erken seçim beklentisi olmadığını biliyoruz. Ancak arkadaşlarımla ifade ettiğimiz üzere; UBP tüm şartları değerlendirip, en son noktaya kadar geldi. Çözüm önerisi bulunamaması halinde erken seçimden kaçmayacağımızı, UBP’nin seçime en hazır parti olduğunu birçok kez ifade ettik. Bu bağlamda istikrar için, ülkede hükümeti kurup, UBP’nin KKTC’nin yaşatılması adına vermiş olduğu bu çabada, tüm siyasi partilerle, onların da hassasiyetlerini anlayarak bir hükümet kurmak için görüştük. Bu çerçevede bir takım kararlar üreterek bizimle sürdürülebilir bir hükümet modelini hangi partiyle daha iyi gerçekleştirebileceğimizin formülünü aradık. Şimdi gerçekleşecek Parti Meclisi toplantımız öncesinde; Gerek parti MYK’mız, gerek Meclis grubumuz ve de gerekse belediye ve ilçe başkanlarımızla görüştük. Şimdi de Parti Meclisi’nde konuyu gündeme alacağız. Buradan çıkacak sonucu da toplantının sonunda kamuoyu ile paylaşacağız.”

KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli : "4 pozitif vakaya rastlandı"
Pilli : "4 pozitif vakaya rastlandı"
Taçoy: "Tüm ülkemize geçmiş olsun"
Taçoy: "Tüm ülkemize geçmiş olsun"
Kriz Masası Oluşturuldu
Kriz Masası Oluşturuldu
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim