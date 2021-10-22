UBP’nin üç başkan adayı kurultayı görüştü

Yaklaşan UBP Kurultayına sayılı günler kala genel başkanlığa aday olan üç isim UBP Genel Merkezi’nde buluşarak, kurultayla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Mevcut başkan Saner’in katılmadığı toplantıyla ilgili konuşan genel sekreter Hasipoğlu, “Sayın Saner toplantıya katılmadı diye adaylıktan çekildiği yorumu yapmak doğru olmaz” dedi.