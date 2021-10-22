Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
5 çocuk annesi eşinin başına yumruk atıp boğazını sıktı
5 çocuk annesi eşinin başına...
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi,...
Düelloya davet etti, bıçakladı
Düelloya davet etti, bıçakladı
banner107

UBP’nin üç başkan adayı kurultayı görüştü

Yaklaşan UBP Kurultayına sayılı günler kala genel başkanlığa aday olan üç isim UBP Genel Merkezi’nde buluşarak, kurultayla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Mevcut başkan Saner’in katılmadığı toplantıyla ilgili konuşan genel sekreter Hasipoğlu, “Sayın Saner toplantıya katılmadı diye adaylıktan çekildiği yorumu yapmak doğru olmaz” dedi.

22 Ekim 2021 Cuma 16:44
87 Okunma
UBP’nin üç başkan adayı kurultayı görüştü
banner108

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayında genel başkanlığa aday olan üç isim bugün UBP’nin Lefkoşa’daki merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’nun çağrısı üzerine, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıya, kurultayda aday olan mevcut genel başkan, Başbakan Ersan Saner katılmadı.

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Hasipoğlu, kurultayda görev alacak divan başkanlığının üç adayın oy birliğiyle belirlendiğini belirtti.

Saner’in toplantıya katılmaması nedeniyle, sıralamaya ilişkin görüşmenin Pazartesi gününe ertelendiğini ifade eden Hasipoğlu, basından gelen soruları da yanıtladı.

“Saner’in toplantıya katılmaması, adaylıktan çekildiği anlamını taşıyor mu?” şeklindeki soruya Hasipoğlu, “Bunu söylemek için çok erken. Sayın Başbakan toplantıya katılmadı diye adaylıktan çekildiği yorumu doğru olmaz” dedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: Adaylığım devam ediyor
Saner: Adaylığım devam ediyor
Skandal 'video' ile ilgili 3 tutuklu
Skandal 'video' ile ilgili 3 tutuklu
Saner toplantıya katılmadı
Saner toplantıya katılmadı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim