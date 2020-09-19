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Üç ayrı noktada yangın meydana geldi

İncirli-Köprü ve Beyarmudu köyleri arasındaki arazilerde bugün saat 12:00 sıralarında, üç ayrı noktada yangın çıktı

19 Eylül 2020 Cumartesi 15:26
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Üç ayrı noktada yangın meydana geldi

İncirli-Köprü ve Beyarmudu köyleri arasındaki arazilerde  bugün saat 12:00 sıralarında, üç ayrı noktada yangın meydana geldi.

Köprü - İncirli köyleri arasında meydana gelen yangın sonucu 15 dönüm anız yanarken, İncirli köyünün güney batı kısmındaki yaklaşık 200 dönümlük kıraç arazide başlayan yangın sonucu ise makilik alan ve anızlar yandı. Bu iki noktadaki yangın itfaye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. İncirli - Beyarmudu köylerinin kuzey batı kısmındaki arazide başlayan yangın ise henüz kontrol altına alınamadı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor 

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