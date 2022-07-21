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Üç bölgede yangın!

Dün 3 ayrı bölgede yangın olayı meydana geldi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 12:09
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Üç bölgede yangın!
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Mutluyaka-Mormenekşe köy kavşağının batısında dün meydana gelen yangın sonucu, 2 dönüm kuru ot, 50 dönüm anız, 1 adet rulo balya,  25 metrelik sulama hortumu ve 2 harnup ağacı yandı.

İnönü-Türkmenköy arasındaki yol kenarında dün meydana gelen yangın sonucu, 20 dönüm anız, 2 dönüm bağlanmamış kalem ve 1 adet rulo balya yandı.

Öte yandan İskele-Karpaz Anayolu üzerinde, Kurtuluş Köyü yol kavşağının güneyinde bulunan bir inşaat alanı içerisinde dün meydana gelen yangın sonucu, 40 adet sandviç panel, 4 adet camlı pvc kapı, 35 adet camlı pvc pencere, 2 adet kapı çerçevesi ve yarım dönüm kuru ot yandı.

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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