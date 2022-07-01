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Üç daireye yeni müdür ataması

Gençlik Dairesi, Ticaret Dairesi ve Çalışma Dairesi müdürlüklerine yeni isimler atandı.

01 Temmuz 2022 Cuma 23:18
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Üç daireye yeni müdür ataması
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UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde görevden alma ve atamalar hız kesmiyor.

Üçlü kararnamelerle, üç daireye yeni müdür atamaları gerçekleştirildi. Görevden alma ve atama kararları bugünkü Resmi Gazete yayımlandı.

Alınan yeni kararlara göre;

  • Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren görevinden alınarak, yerine Hakan Özsaygın atandı.
  • Görevden alınan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi Müdürü Ali Yenen’in yerine de Sevil Yönlüer görevlendirildi.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nin yeni müdürü ise Sezgi Çobanoğlu Ballı oldu.

Kararlar 2 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

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