Üç daireye yeni müdür ataması

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde görevden alma ve atamalar hız kesmiyor.
Üçlü kararnamelerle, üç daireye yeni müdür atamaları gerçekleştirildi. Görevden alma ve atama kararları bugünkü Resmi Gazete yayımlandı.
Alınan yeni kararlara göre;
- Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren görevinden alınarak, yerine Hakan Özsaygın atandı.
- Görevden alınan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi Müdürü Ali Yenen’in yerine de Sevil Yönlüer görevlendirildi.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nin yeni müdürü ise Sezgi Çobanoğlu Ballı oldu.
Kararlar 2 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.