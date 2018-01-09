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Üç doktor 'öldü' dedi, otopside canlandı

İspanya'da bir mahkum, 3 farklı doktorun öldüğüne karar vermesinin ardından, kaldırıldığı hastanenin morgunda canlandı. Kaçma şüphesi üzerinde duruluyor.

09 Ocak 2018 Salı 09:35
Üç doktor 'öldü' dedi, otopside canlandı
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BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Austrias bölgesinde yaşanan olayda, Gonzalo Montoya Jiménez adlı mahkum, otopsi yapılmasından saatler önce bilincini geri kazandı. Ailesine göre Jiménez'in bedeni uyanmadan önce otopsiye hazır edilmesi için işaretlenmişti.

Mahkumun Oviedo kentindeki bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu belirtildi. Hastane kaynakları Jiménez'de yaşananın bir katalepsi vakası olabileceğini söyedi. Katalepsi vakalarında insanların hayati göstergeleri fark edilemeyecek kadar yavaşlıyor. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı.

Jiménez'in 'ölümü' hapishanedeki üç deneyimli doktor tarafından da onaylandı ve doktorlar daha sonra Jiménez'i otopsi yapılması için morga yolladı. Jiménez daha sonra bölgesel başkent Oviedo'daki Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldü.

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