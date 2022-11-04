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Üç farklı yerde kaza!

04 Kasım 2022 Cuma 09:30
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Üç farklı yerde kaza!



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22:10 raddelerinde Gazi Mağusa Kale İçi Canbulat Caddesi boyunca 278 mlg alkol tesiri altında Petek Pastanesi istikametinden Canbulat Müzesi istikametine doğru seyreden M.A (E-26) yönetimindeki JY 371 plakalı salon araç ile dikkatsizce seyrettiği esnada yolun solunda Desdemona Restorant önlerine geldiğinde o esnada önünde aynı istikamette seyreden D.B (E-21) yönetimindeki EG 976 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. JY 371 plakalı araç sürücüsü M.Asürüş ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan dolayı suçüstü hali gereği tutuklanmıştır

Polisten verilen bilgiye göre diğer bir kazada  akşam   saat 00:40 raddelerinde Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde 193 mlgr alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru seyreden A.T.B (E-25) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce savrularak yol içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.

Diğer bir  kazada 02:15 raddelerinde Tatlısu’da, eski Tatlısu-Mersinlik anayolu 4-5 nci km’lerinde O.B.S (E-24 ) yönetiminde bulundurduğu HB 060 plakalı aracı 112 Mlgr Alkol tesiri altında batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrederken sağa doğru viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarı çıkıp 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanıp takla atmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü O.B.S ambulans ile kaldırıldığı Gazi Mağusa Devlet Hastanesi Acil Servise götürülüp ilk yardım müdahalesine müteakip taburcu olmuştur.

PGM/BRT

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