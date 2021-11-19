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Üç gün boyunca yağmur bekleniyor

Bugün, yarın ve Pazar günü yer yer yağmur bekleniyor...

19 Kasım 2021 Cuma 09:38
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Üç gün boyunca yağmur bekleniyor
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Bölgemiz serin ve yağışlı havanın etkisi altında.

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren havanın 3 gün boyunca yer yer sağanak yağmurlu geçeceğini duyurdu

Meteoroloji Dairesi, bugün, yarın ve Pazar günü yer yer yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava  parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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