Üç hava aracıyla yangına müdahale ediliyor

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangına üç helikopterle müdahale edildiğini ifade etti.

-Üç hava aracıyla müdahale ediliyor

Bakan Oğuz, yangın çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra helikopterle müdahalenin başladığını, dün iki helikopter ve bir yangın uçağıyla müdahale edildiğini, havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin çalışmaya ara verdiğini, bu sabah da ikisi BM Barış Gücü'nden, biri de Türkiye’den olmak üzere üç helikopterin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Orman Dairesi, Sivil Savunma, İtfaiye ve İskele Belediyesi ekiplerinin gece boyunca da aralıksız yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini belirten Oğuz, rüzgarın gece boyunca sürdüğünü, şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının genişleyerek devam ettiğini kaydetti.

Bakan Oğuz, yangında saat 09.00 itibarıyla bin hektardan fazla alanın yandığını belirtti.