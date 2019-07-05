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Üç ilçede uyuşturucuya üç tutuklama

05 Temmuz 2019 Cuma 15:48
Üç ilçede uyuşturucuya üç tutuklama

Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün  gerçekleştirilen denetimler sırasında, kontrol için durdurulan C.K.’nin (E-53) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 50 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare  alındı.. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa’da Kandil Sokak üzerinde dün trafik ekipleri tarafından  yol kenarında araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen C.K.’nin (E-29) kullanımındaki araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Çatalköy’de İ.D.’nin (E-28) evinde dün polis tarafından yapılan aramada hintkeneviri olduğuna inanılan 5 kök bitki, 0.5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan nargile haline getirilmiş pet şişe bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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