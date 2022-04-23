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Üç kazanında sebebi alkol

Ülke genelinde bugün sabaha karşı 3 farklı trafik kazası daha meydana geldi. Kazalarda üç kişi yaralanırken alkollü olduğu tespit edilen iki kişi tutuklandı.

23 Nisan 2022 Cumartesi 10:43
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Üç kazanında sebebi alkol

İKİ YAYA YARALANDI

Gazimağusa’da bugün saat 01:30 sıralarında, DAÜ kampus alanı içerisinde Fatih BULUT (E-30), 130 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HY 067 plakalı aracı doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıktıktan sonra,  kaldırım üzerindeki aydınlatma direğine ardından da kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Ronak SHANEH (K-21) ve Pouriya HASSANZADE (E-24)’a çarpıştı.

 Kaza sonucu yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Pouriya HASSANZADE acil serviste, Ronak SHANEH ise sağ ayağında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Fatih BULUT tutuklandı.

REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATTI

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun 15-16 km’lerindebugün  saat 02:00 sıralarında,  Esenur KARAOĞULLARI (K-17) yönetimindeki, LB 469 plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun gidiş ve gelişini ayıran orta refüje çarpıp takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Seyhan KARADAĞ (E-18) hafif yaralanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. 

PARK HALİNDE BULUNAN İKİ ARACA ÇARPTI

Zeytinlikte’te Hürriyet Sokak üzerinde, bugün 03:00 sıralarında,  Eren GÜR (E-20) 132 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KA 232 plakalı araç ile seyrettiği sırada dikkatsizce yolun sol kısmında bulunan Sünnetçi Mehmet Şah Sokağa dönüş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun güney kısmında bulunan Zeytinlik Sosyal konutlarına ait park alanı içerisinde park halinde bulunan iki araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Eren GÜR tutuklandı. 3 kaza ile  ilgili soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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