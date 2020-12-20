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Üç mülteci yakalandı!

Gazimağusa'da dün akşam saat 23.00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından 3 mülteciye rastladığı, şüphe üzerine durdukları zaman ise şahısların yabancı oldukları ve henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ye kanununsuz giriş yaptıkları tespit edildi.

20 Aralık 2020 Pazar 12:17
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Üç mülteci yakalandı!

Gazimağusa'da dün akşam saat 23.00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından 3 mülteciye rastladığı, şüphe üzerine durdukları zaman ise şahısların yabancı oldukları ve henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ye kanununsuz giriş yaptıkları tespit edildi.

Olay yerine hemen ambulans cağrılarak 3 şahsın ateşli olup Covid-19 şüphesi ile  Gazimağusa Hastanesi'ne götürüldü gelen bilgiler arasındadır. Olay yerine gelen ambulans ve bir başka polis ekibi ile 3 şahıs Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

(MHA)

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