Üç seferde 850 bin Euro getirdi!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Aksun açıkladı.

Başkan Fadıl Aksun aktarmış olduğu kararda şu noktaların altını cizdi: “Dünyada para hareketleri belli bir disiplin çerçevesinde yapılmakta ve bu şekilde paranın kaynağı ve finase ettiği amacın ne olduğu denetlenmeye çalışılmaktadır. Genel olarak para hareketleri bankalar üzerinden yapıldığında özellikle ulusal merkez bankaları tarafından yerine getirilmektedir. Ancak huzurumuzdaki meselede olduğu gibi ülkelerarası nakit hareketler söz konusu olduğunda bunların da aynı titizlikle denetim altında bulunması şarttır. Kontrolsüz para hareketlerinin yaratacağı sonuçlar bir ulusu değil tüm dünyayı etkileyen global bir risktir. Bu bağlamda dünyada uluslararası ve ulusal normlar getirilerek nakit hareketleri kontrol edilmeye çalışılmakta olup ülkemizdeki düzenlemeler de AB ile aynı çerçevede olup uygulama da AB ile entegre şekildedir. Huzurumuzdaki sanık da ülkemize beyan ederek ve yatırım bahanesi ile soktuğu parayı Güney Kıbrıs’a geçirerek adeta ülkemizi basamak olarak kullanmaya kalkmıştır. Böylelikle ülkeye yatırım yapmayacağını bildiği halde bu paranın ülkemize gelmesine ve oradan da Güney Kıbrıs’a geçmesine yol açarak kamu otoritelerini yanıltmış ve ülkenin finansal güvenilirliğini zora sokmuştur” dedi.

Başkan Fadıl Aksun kararda ayrıca şu noktalara da değindi. “Dünyadaki ülkelerin finansal denetimleri özellikle para aktarımları konusunda denetlenmekte ve ülkelerin finansal yapıları güvenilirliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu çerçevede ülkemizin finansal güvenilirliğini yıpratacak ve ülkemizin kontrolsüz finansal yapısı olduğu imajını verip ülkemizin dünya ekonomisinden dışlanması sonucunu doğuracak davranışlara müsamaha gösterilmemesi kamu yararının bir parçasıdır. Tüm yukarıda söylenenler ışığında sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza haricinde ceza takdir etmemiz mümkün değildir” dedi.

Netice olarak Başkan Fadıl Aksun heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararında sanığı mahkûm olduğu davalardan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.