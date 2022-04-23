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“Üç şehirde toplu taşıma yaparsanız ülkenin yaklaşık yarısına toplu taşıma sağlamış oluyorsunuz"

CTP PM üyesi Onur Olguner, “Üç şehirde toplu taşıma yaparsanız ülkenin yaklaşık yarısına toplu taşıma sağlamış oluyorsunuz. Her gün bu şehirlere gelen insanlar ise artısı” diye yazdı.

23 Nisan 2022 Cumartesi 19:11
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“Üç şehirde toplu taşıma yaparsanız ülkenin yaklaşık yarısına toplu taşıma sağlamış oluyorsunuz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM) üyesi Onur Olguner, toplu taşımaya dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımında Onur Olguner şöyle dedi;

“Lefkoşa Türk Belediyesi , Mağusa Belediyesi ve Girne Belediyesi’nin nüfusları toplamı ülkenin %46.9’una tekabül ediyor.

Yani bu üç şehirde toplu taşıma yaparsanız ülkenin yaklaşık yarısına toplu taşıma sağlamış oluyorsunuz.

Her gün bu şehirlere gelen insanlar ise artısı.

Peki, siz bu ay benzine ne kadar harcadınız?

Evinizde 3 değil 1 araba olsa bu miktar ne kar düşerdi?

Sormamız gereken soru bu dostlar.”

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