Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kavga ettiği kişinin 4 dişini kırdı
Kavga ettiği kişinin 4 dişini...
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı
Oğlu da babası gibi aynı...
3 kadın cezaevine gönderildi
3 kadın cezaevine gönderildi
Yüklü miktardaki paralar ile adaya giriş yapmak isterken yakalandı
Yüklü miktardaki paralar ile adaya...
Kız arkadaşına bıçak çekip tehdit etti
Kız arkadaşına bıçak çekip tehdit...
Flaş Haber
Olağanüstü toplanacaklar
Kapat

Üç sendikadan bakanlığa yarına kadar süre!

Kamuda örgütlü üç sendika Kamu-İş, KTAMS ve Kamu-Sen adına ortak açıklama yapan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliğinin giderilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yarın mesai bitimine kadar süre verdi.

09 Ağustos 2022 Salı 10:44
352 Okunma
Üç sendikadan bakanlığa yarına kadar süre!
banner48

Serdaroğlu, “Partizanca tutumlar nedeniyle oluşan personel kaybı giderilmez ise Perşembe günü Kamu-İş, KTAMS ve Kamu-Sen olarak tam gün uyarı grevine gideceğiz” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde ciddi bir sıkıntı olduğuna değinen Serdaroğlu, yaşanan yoğunluk ve iş yükü nedeniyle vatandaşın saatlerce beklemek zorunda kaldığını, bu yüzden personel ile sık sık karşı karşıya geldiğini belirtti. Yapmış oldukları tüm girişimlere rağmen daireden alınan personelin yerine başka personel konulmadığını da dile getiren Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet artık bu siyasi alımlardan, kamu kurumları arasında personel kaydırmaktan vazgeçmeli. Bu partizanca tutum nedeniyle şu anda Lefkoşa Trafik Dairesi’nde başta vezne bölümü olmak üzere büyük yoğunluk yaşanıyor. Vatandaş bu çileye mahkum edilemez.
Üç sendika olarak Çarşamba gününe kadar personel eksikliğinin giderilmesi için bakanlığa süre veriyoruz. Bu yapılmazsa Perşembe günü tam gün uyarı grevine gideceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza yapan turist ağır yaralandı
Kaza yapan turist ağır yaralandı
77 yaşında kanunsuz avlanmaktan tutuklandı
77 yaşında kanunsuz avlanmaktan tutuklandı
Olağanüstü toplanacaklar
Olağanüstü toplanacaklar










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim