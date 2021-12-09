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Üç sendikadan en uzun yürüyüş

Kamu-İş, KTAMS ve Kamu-Sen, Cuma günü yönetim kurullarıyla Girne Boğaz’dan Meclis önüne kadar yürüme kararı aldı…

09 Aralık 2021 Perşembe 10:49
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Üç sendikadan en uzun yürüyüş
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Kamuda örgütlü üç sendika KAMU-İŞ, KTAMS ve KAMU-SEN, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybından dolayı giderek yoksullaşan halkın sorunlarına dikkat çekmek için 10 Aralık Cuma günü Girne Boğaz’dan Meclis önüne kadar yürüme kararı aldı.

Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak üç sendikanın yönetim kurullarıyla sınırlı tutulacak  yürüyüş, saat 09.30’da Girne Boğaz’dan başlayacak.

Üç sendika adına ortak açıklama yapan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Yoksullaşmaya hayır” sloganıyla yapacakları yürüyüşle, yaşanan ekonomik krizle giderek fakirleşen halkın sorunlarına dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada “Dar ve sabit gelirlinin alım gücü giderek düşüyor. Bankadaki döviz cinsinden borcu olanlar taksitlerini ödeyemez duruma geldi. Birçok aile yaşanan kriz nedeniyle dağılma noktasında. Tüm bu yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla Cuma günü Girne Boğaz’da yönetim kurulları bazında toplanarak Meclis önüne kadar yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 09.12.2021 11:50
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